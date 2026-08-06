Kavgada kalbinden bıçaklanan çocuk yeniden hayata döndürüldü

Karabağlar ilçesi Bozyaka Mahallesinde meydana gelen olayda iddiaya göre, iki grup arasında kız meselesi yüzünden çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Mehmet D. kalbinden, H.D. (16) ise elinden bıçaklanarak yaralandı.

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalenin ardından İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet D.'nin hastanede kalbinin durduğu, doktorların müdahalesiyle yeniden hayata döndürüldüğü ve ardından ameliyata alındığı öğrenildi.

Elinden yaralanan H.D.'nin ise tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüleceği belirtildi.