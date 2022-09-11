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Giriş Tarihi: 11.9.2022 10:57 Son Güncelleme: 11.9.2022 11:12

Kavganın arasında kalan çocuk başına isabet eden mermiyle öldü

Diyarbakır’da iki grup arasında yaşanan kavganın arasında kalan 14 yaşındaki Emre Buyruk, başına isabet eden mermiyle hayatını kaybetti. Emre’nin ölümüne neden olan bir kişi tutuklandı.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Kavganın arasında kalan çocuk başına isabet eden mermiyle öldü

Yenişehir İlçesi'ndeki Fiskaya Mahallesi'nde aralarında yaşanan husumet nedeniyle iki grup yeniden tartıştı. Sözlü tartışmanın bir anda kavgaya dönüştü. Silahlarında kullanıldığı kavga sırasında, ateşlenen tabancalardan çıkan mermi olayla ilgili olmayan ve o sırada gruba yakın bir bölgede yer alan 14 yaşındaki Emre Buyruk'un başına isabet etti. Kanlar içerisinde yere yığılan talihsiz çocuk kadınların bağırması sonucu fark edildi. Mahallenin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda zırhlı araçlı polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerinin kanlar içerisinde hareketsiz bir şekilde yatan Emre Buyruk, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla yaklaşık bir kilometre mesafedeki Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil ameliyata alınan Emre Buyruk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

EMRE'NİN ÖLÜMÜNE YOL AÇAN BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Olayın ardından kavganın yaşandığı bölgede Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Olay Yeri İnceleme ekipleri detaylı bir inceleme yaptı. Çalışmalar sonucu polis, kavganın yaşandığı yerde çok sayıda boş kovan ile mermi çekirdeği buldu. Yapılan incelemeler sonucu, Emre Buyruk'un ölümüne neden olan E.Y., yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemlerinin ardından E.Y., Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi. Savcılıktaki işlemleri tamamlanan E.Y., sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

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