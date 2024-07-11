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Giriş Tarihi: 11.7.2024 15:02 Son Güncelleme: 11.7.2024 15:21

Kavgaya karışan muhtar tutuklandı

Bursa’da bir kavga olayına karışan ve kavgada hafif şekilde yaralanan Muhtar, soruşturma kapsamında tutuklandı.

Remzi YILMAZ
Kavgaya karışan muhtar tutuklandı

Orhangazi ilçesi Gedelek Mahallesinde dün gece yarısı meydana gelen olayda Gedelek Muhtarı Orhan Çakar, çıkan yol ktartışması sonrasında kamyoncularla kavga etti. Yanındaki arkadaşları ile birlikte kavgaya karışan muhtar Orhan Çakar, hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Çakar tedavisinin ardından savcılık ifadesi sonrasında serbest kaldı.

Daha sonra olayda yer alan kamyoncuların itirazı ve maddi hasarlarının çok yüksek olduğu gerekçesi ile Gedelek Muhtarı Orhan Çakar yeniden gözaltına alındı. Muhtar Çakar çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kavgaya karışan muhtar tutuklandı
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