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Giriş Tarihi: 7.12.2023

Kavgayı ayırırken can verdi

ABBAS ÇAKAR
Kavgayı ayırırken can verdi
Kocaeli, D-100 Karayolu üzeri İzmit ilçesi Kuruçeşme Işıklar mevkisinde vatandaşlar yaralı ve kanlar içinde, yerde yatan bir kişi gördü. Yaralanan kişinin mahalle sakinlerinden Öner İsaoğlu olduğunu gören bölge sakinleri, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahale sonrası yaralıyı İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak birçok yerinden bıçaklanan İsaoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Kartonpiyer ustası olan, evli ve bir çocuk babası İsaoğlu'nun yakınları, İsaoğlu'nun kavga eden kişileri ayırmak isterken bıçaklandığını ileri sürdüler.

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Kavgayı ayırırken can verdi
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