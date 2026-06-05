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Giriş Tarihi: 5.06.2026

Kavgayı ayırırken evlat kurbanı oldu

Şanlıurfa’da yaşayan Neriman Altındağ, 15 yaşındaki oğlu S.A.’nın karıştığı kavgayı ayırmak için araya girdi. Ancak oğlunun ateşlediği tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Kavgayı ayırırken evlat kurbanı oldu
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Şanlıurfa'da 15 yaşındaki oğlu S.A.'nın karıştığı kavgayı ayırmaya çalışan 43 yaşındaki Neriman Altındağ, oğlunun ateşlediği tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. Olay, önceki gün gece saatlerinde Haliliye ilçesi Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, lise öğrencileri S.A. ile S.E. okul çıkışında tartıştı. Akşam saatlerinde yeniden buluşan taraflar arasında çıkan tartışma, ailelerin de dahil olmasıyla silahlı kavgaya dönüştü. S.A.'nın ateşlediği pompalı tüfekten çıkan saçmalar, kavgayı sonlandırmak için araya giren annesi Neriman Altındağ'a isabet etti. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan anne ve oğlu hastaneye kaldırıldı. Neriman Altındağ doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamazken, yaralı oğlu S.A. tedavisinin ardından taburcu edildi. Kavgaya karışan S.A., babası Hikmet A., S.E ve babası Fuat E. gözaltına alındı.

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#ŞANLIURFA #HALİLİYE

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Kavgayı ayırırken evlat kurbanı oldu
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