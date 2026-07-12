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Giriş Tarihi: 12.07.2026 14:47

Kavgayı ayırmak istedi: 22 yaşındaki genç bıçaklanarak hayatını kaybetti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde gençler arasında çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan 22 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede öldü. Olay yerinden kaçan Ahmet T. isimli şüpheli, kısa süre sonra jandarmaya teslim olurken, yaşamını yitiren Ali Küçük’ün kavgayı ayırmaya çalıştığı iddia edildi.

İHA
Kavgayı ayırmak istedi: 22 yaşındaki genç bıçaklanarak hayatını kaybetti
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Edinilen bilgiye göre, Denizkent Mahallesi sahilinde bulunan otel önünde Ahmet T. ve bir grup genç arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine arabasından aldığı bıçağı gelişigüzel sallayan Ahmet T., bıçakla Ali Küçük ve 16 yaşındaki Nuri Ç.'ı yaraladı.

HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşlar tarafından özel araçlarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Ali Küçük yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, hayati tehlikesi bulunmayan Nuri Ç. tedavisinin ardından taburcu edildi.

ŞÜPHELİ TESLİM OLDU

Olay yerinden ayrılarak evine giden şüpheli Ahmet T., babasıyla birlikte jandarma karakoluna gelerek teslim oldu. Ahmet T.'nin ifadesinde gece kendisini arayan M.D. isimli şahsın babasının arabasının lastiğinin patladığını, yardım istediğini belirtmesi üzerine otomobiliyle olay yerine geldiğini, M.D., A.T., Nuri Ç. ve Ali Küçük isimli şahısların kendisine saldırması ve darbetmesi üzerine aracında bulunan bıçağı alarak kendisini korumak için rastgele salladığını, Ali Küçük ve Nuri Ç.'nin yaralandığını görünce 112'yi arayarak ihbarda bulunduğunu söylediği bildirildi.

Diğer taraftan çevredeki vatandaşlar, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Ali Küçük'ün kavgaya karışmadığını, kavga edenleri ayırmak isterken yaralandığını belirttiler.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ANTALYA

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