Kavgayı ayırmak isterken canından oldu! 1 ölü, 5 yaralı

Artuklu ilçesine bağlı Kotek Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. 'Evime toz geliyor' gerekçesi ile başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek bombalı tüfeğin de kullanıldığı şiddetli kavgaya sahne oldu. Kavgada, olaydan uzaklaşmak ve ortamdan ayrılmak isteyen Veysi Demir isimli bir vatandaş kurşunların hedefi olarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Demir, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

5 kişi yaralandı

Olayda 5 kişi de çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevrede paniğe yol açan silah sesleri üzerine mahalle sakinleri korku ve endişeyle evlerine kapanırken, ihbar üzerine köye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Güvenlik önlemleri artırıldı

112 Acil Sağlık ekiplerince yaralılar Mardin merkezdeki ve çevre ilçelerdeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Güvenlik güçleri bölgede gerginliğin yeniden tırmanmaması için geniş güvenlik önlemleri aldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kavgaya karıştığı belirlenen kişilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.