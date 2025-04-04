Kavgayı ayırmaya çalışan bekçi yumrukla saldıran şahısı bacağından vurdu

Beyoğlu Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi, Rıhtım Aralığı Sokak no 13A önünden saat 19.21 sıralarında kavga sonrası silahlı yaralama olayı yaşandı. Beyoğlu Devriye Ekipler Amirliğinden görevli polis memurları olay yerine geldiğinde iki kadınla ağız münakaşasında bulunan şahıslar kavgaya tutuştu. Bu arada Bahçelievler'de bekçilik yapan ve izinli olmasına rağmen kavgaya müdahalede bulunan Yunus S. isimli bekçi şahısın yumruklu saldırısına uğradı.

Kavgaya müdahale ederken şahısın yumruklu saldırısına uğrayan bekçi Yunus S. belinden beylik tabancasını çıkarıp şahısın bacağına bir el ateş etti. Bekçinin açtığı ateş sonucu bacağından yaralanan Türkmenistan uyruklu 24 yaşındaki Bayram Mehrimanov olay sonrasında Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Okmeydanı Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.