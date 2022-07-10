Kurban Bayramı'nı idrak ettiğimiz bu güzel günde bayram ziyaretine gelen misafirlerine en lezzetli kavurmayı hazırlamak isteyenler "Kavurma Tarifi" ile ilgili detayları öğrenmek isteyerek Kurban Bayramında en lezzetli kavurma nasıl yapılır, kalorisi ne kadar, malzemeleri neler? Şekllindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

KAVURMA NASIL YAPILIR, KALORİSİ NE KADAR, MALZEMELERİ NELER?

En lezzetli kavurma tarifi, yapılışı, malzemeleri ve kalori bilgilerine ilişkin detaylar şu şekilde;