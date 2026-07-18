Kavurucu sıcaklar uyutmuyor

İklim değişikliğinin tetiklediği yükselen gece sıcaklıkları, dünya genelinde insanların uykusunu sessizce azaltıyor. İklimle ilgili haberler yapan Climate Central'ın yeni bir araştırmasına göre, ortalama bir kişi yılda 50 saatten fazla uyku kaybediyor. 2020-2025 döneminde yüksek sıcaklıklar nedeniyle dünya genelinde ortalama bir kişi yılda yaklaşık 56 saat uyku kaybetti; bu da neredeyse yedi gecelik uykuya eşdeğer. Uzmanlar iyi uyku için yatmadan önce ılık bir duş almayı, pamuklu ve bol pijamalar giymeyi tavsiye ediyor. Yatak odanızı serinletmek için pencereleri gece açıp çapraz hava akımı oluşturmayı ve gün boyu perdeleri kapalı tutarak evi güneşten korumayı öneriyor.

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