Kayak merkezlerinde sömestir yoğunluğu

Her kesime ve yaş grubuna hitap eden aktivitelerle kayak merkezleri, yarıyıl tatilinde özellikle çocuklu ailelerin buluşma noktası oldu.Kayseri'deki Erciyes, tatilin vazgeçilmezlerinden biri oldu. Hafta sonunu oldukça yoğun geçiren pistler, kayak yapanlarla dolup taştı. Türkiye'nin en uzun pistine sahip olan Erciyes, sömestirin ikinci hafta sonunda 320 bin kişiyi misafir etti.Bitlis'te kar yağışının sona ermesinin ardından vatandaşlar, hafta sonunu El Aman Hanı Kayak Merkezi'nde değerlendirdi. El Aman Hanı, çocuklarıyla doğada eğlenen ailelerin yanı sıra kar üzerinde piknik yapanların da uğrak noktası oldu.Kahramanmaraş'ın ve bölgenin en önemli kış turizmi adreslerinden biri olan Yedikuyular Kayak Merkezi, beyaza bürünen pistler ve eşsiz manzarası ile ziyaretçilerden tam not aldı. Kayak ve snowboard tutkunları pistlerde adrenalin dolu anlar yaşarken kızak ve ATV safari gibi etkinlikler de büyük ilgi gördü.Bingöl'de Hesarek Kayak Merkezi de renkli görüntülerle kış turizminin gözde adreslerinden oldu. Ziyaretçiler, 2 bin 500 rakımlı kayak merkezindeki 1600 metre uzunluğunda pist, 70 yatak kapasiteli otel, teleski, telesiyej ve baby lift alanlarında doyasıya eğlendi.Isparta Belediyesi tarafından hafta sonu Davraz Kayak Merkezi'ne ücretsiz otobüs seferleri düzenlendi. Aileler, çocuklarıyla kızakla kaydı, telesiyeje bindi ve karın keyfini yaşadı.