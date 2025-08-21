Kayalıklarda hayata tutundular

Muğla'nın Milas ilçesinde fiber teknenin batması sonucu kayıp olarak aranan 2 çocuk sabah saatlerinde kurtarıldı. İlçede dün akşam saatlerinde içerisinde 8 kişinin bulunduğu fiber teknenin batması sonucu kaybolan 2 çocuğun bulunması için gece boyu çalışma yürütüldü. Çocuklar sabah saatlerinde ekipler tarafından kurtarılarak tedavi altına alındı. Muğla Valisi İdris Akbıyık, Ören'den Akbük'e giden fiber teknenin akşam saatlerinde belirlenemeyen nedenle battığını söyledi. Teknede bulunan 8 kişiden 6'sının kendi imkânlarıyla kayalıklara yüzdüğünü, buradan ekipler tarafından kurtarıldığını belirten Akbıyık, "Bölgede Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 3 bot, 1 helikopter, 2 dalış timi, 3 dalış personeli ile 1 İHA ve AFAD ekipleri sabaha kadar arama çalışması yürüttü. Kayıp 2 çocuk sabah saatlerinde kurtarılarak tedavi altına alındı" dedi.

İNSANSIZ HAVA ARACIYLA TESPİT EDİLDİ

Teknenin batmasıyla yüzerek kayalıklara çıkıp ekiplerin kendilerine ulaşmasını bekledikleri öğrenilen çocukların yerlerinin bölgede arama çalışmasında kullanılan insansız hava aracı ile (İHA) tespit edilerek görevlilere bildirildiği belirtildi. Bulundukları yerden sahil güvenlik botu tarafından alınan çocuklara ekipler tarafından ilk müdahale yapıldıktan sonra içecek ve yiyecek verildiği öğrenildi.