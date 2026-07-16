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Giriş Tarihi: 16.07.2026 22:22

Kayalıklarda saatlerce mahsur kalan yaşlı adamı Adalar Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı

İstanbul'un Adalar ilçesine bağlı Heybeliada'da ormanlık alandan sahil şeridine inmeye çalışırken düşerek kayalıklarda mahsur kalan yaşlı adam, Sahil Güvenlik ekiplerinin başarılı operasyonuyla kurtarıldı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Kayalıklarda saatlerce mahsur kalan yaşlı adamı Adalar Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı
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Heybeliada'da ormanlık alanda saat 22.00 sularında Alman Koyu bölgesinde kayalıklardan inmeye çalışan 69 yaşındaki H.S.O. isimli yaşlı adam sarp ve kayalık bölgede düşerek yaralanıp mahsur kaldı. Karanlığın çökmesiyle birlikte denize sıfır noktadaki kayalıklarda mahsur kalan yaşlı adamın imdadına Adalar Sahil Güvenlik ekipleri yetişti.

Gelen ihbar üzerine derhal harekete geçen ekipler, kısa sürede olay yerine intikal etti. Karadan ulaşımın son derece zor olduğu bölgeye denizden müdahale eden Adalar Sahil Güvenlik ekipleri, el fenerleri ve projektörler yardımıyla yaralı şahsın yerini tespit etti. Sığ ve kayalık bölgeye ana gemiyle yanaşmanın tehlikeli olması nedeniyle ekipler şişme lastik bot vasıtasıyla kayalıklara ulaştı. Ekiplerin titiz çalışması sonucu mahsur kaldığı yerden alınan H.S.O., güvenli şekilde Sahil Güvenlik gemisine transfer edildi. Gemide bulunan Sahil Güvenlik personeli tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı vatandaşın bilincinin açık ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirlendi.

Başarılı tıbbi tahliye operasyonunun ardından H.S.O., saat 23.00 sularında Heybeliada Şehir Hatları İskelesi'ne getirildi. Yaralı vatandaş, iskelede hazır bekletilen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından sağlık kontrolleri için hastaneye sevk edildi.

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Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#İSTANBUL #ADALAR

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