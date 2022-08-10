Kaybolan Halil Gültekin’in cansız bedenine ulaşıldı

Olay, 4 gün önce Şanlıurfa'nın Haliliye İlçesine bağlı Karaali Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Karaali Mahallesi'nde 7 Ağustos Pazar günü akşam saatlerinde Halil Gültekin ile arkadaşı İsa Tokdemir serinlemek için sulama kanalına girdi. Yüzme bilmedikleri belirtilen gençler, bir süre sonra akıntıya kapılıp kayboldu.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve dalgıç polisler sevk edildi. Ekipler gençleri bulmak için çalışma başlattı. Üç arkadaştan biri kurtarıldı, İsa Tokdemir'in cansız bedenine 2. günde ulaşıldı. Kayıp Halil Gültekin için de arama çalışması başlatılmıştı. Sabahın erken saatlerinde başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda Halil Gültekin'in cansız bedeni ise 4. gün sonra kaybolduğu yerden 33 kilometre ileride Meydan Kapı Mahallesi yakınlarında bulundu. Halil Gültekin'nin cansız bedeni, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.