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Giriş Tarihi: 19.06.2026 11:26

Kayganlaşan zeminde 3 araç zincirleme kaza yaptı: 2 ölü, 4 yaralı

Manisa’nın Kula ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde kontrolden çıkan 3 aracın karıştığı zincirleme kazada Aytekin Akkaya ve Nadir Salmanov (56) hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Kayganlaşan zeminde 3 araç zincirleme kaza yaptı: 2 ölü, 4 yaralı
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Kaza, saat 19.15 sıralarında İzmir-Uşak kara yolu Kula ilçesi Kavacık rampasında meydana geldi. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda Nadir Salmanov'un kullandığı tiner yüklü TIR, Osman Aktaş TIR'a ve Rüstem B. (38) yönetimindeki hafif ticari araca arkadan çarptı. Kazanın şiddetiyle 99 ZC 168 plakalı TIR, yol kenarındaki tarlaya devrildi, diğer TIR ise yan yatarak yolu kapattı.

MORGA KALDIRILDI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Aytekin Akkaya ile Nadir Salmanov'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü Rüstem B., araçta bulunan Bülent K. (25) ve Adem K. (44) ile diğer tırın sürücüsü Osman A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulanslara alınarak Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerindeki incelemenin ardından ölen 2 kişinin de cenazeleri de aynı hastanenin morguna konuldu.

KAPANAN YOL 3 SAAT SONRA TRAFİĞE AÇILDI

Devrilen TIR nedeniyle karayolunda uzun araç kuyruğu oluştu. Karayolu, ekiplerin bölgede yaptığı inceleme ve yol temizleme çalışmalarının ardından yaklaşık 3 saat sonra kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#MANİSA #UŞAK #İZMİR

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