Kayınbirader dehşet saçtı! Eniştesini sokak ortasında öldürdü

Daha önce eniştesi Alperen Şahin ile tartıştığı öğrenilen Fırat Ç, merkez Yıldırım ilçesi Fidyekızık Mahallesi'ndeki Lale Sokak üzerinde eniştesiyle karşılaştı. İkili arasında bu kez sokak ortasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine yanında taşığı tabancayı çıkaran Fırat Ç, eniştesine adeta kurşun yağdırdı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vücuduna 8 mermi isabet eden Alperen Şahin, yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Alperen Şahin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

EVDE YAKALANDI

Eniştesine kurşun yağdırdıktan sonra olay yerinden uzaklaşan Fırat Ç, Polis ekiplerinin başlattığı inceleme sırasında yaşadığı evde cinayet silahıyla birlikte yakalandı. Olayda kullanılan silaha el konulurken, şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Cinayetle ilgili soruşturma devam ettiği öğrenildi.

