Kayınpeder-damat kavgası cinayetle bitti

Dulkadiroğlu ilçesinde İbrahim Ogiş ile kayınpederi Y.E. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, taraflar arasında kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Y.E'nin, damadı İbrahim Ogiş'i vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladığı öğrenildi. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralıya ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Daha sonra ambulansla Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırılan İbrahim Ogiş, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan kayınpeder Y.E'nin yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlatıldı. Polis, şüphelinin izini sürerken olayla ilgili soruşturma da devam ediyor.