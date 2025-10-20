Kayınpeder eski gelinini öldürdü

Zonguldak'ta Hüseyin Derin (71) aynı evde yaşadığı eski gelini Gönül Karakök'ü (43) av tüfeği ile vurarak öldürdü. Derin'in olay sonrası berbere gidip tıraş olduğu daha sonra da yoldan geçen jandarma ekibine teslim olduğu öğrenildi. Olay Çaycuma ilçesine bağlı Kızılbel Köyü'nde meydana geldi. İddialara göre 43 yaşındaki Gönül Karakök, eşinden boşanmasının ardından aynı evde yaşamaya devam etti. 71 yaşındaki eski kayınpederi Hüseyin Derin ile Gönül Karakök arasında evin önünde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte Hüseyin Derin eline geçirdiği av tüfeği ile eski gelini Karakök'e kurşun yağdırdı. Tüfekten çıkan saçmalarla Gönül Karakök olay yerinde yaşamını yitirdi.

JANDARMAYA TESLİM OLDU

Gönül Karakök'ü öldürdükten sonra bir şey yokmuş gibi evinden köy meydanına gelen şüpheli Hüseyin Derin, köyde bulunan berberde traş olduktan sonra cinayeti işlediğini itiraf ederek jandarmaya teslim oldu. 3 çocuk annesi Gönül Karakök'ün babasının maaşını almak için boşandığı ancak eşi ve ailesiyle birlikte yaşamaya devam ettiği, Hüseyin Derin'in ise zaman zaman psikiyatrik ilaçlar kullandığı öne sürüldü.