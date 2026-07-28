Kayınpederi ve kayınvalidesini öldüren damat adliyeye sevk edildi

27 Temmuz'da Ankara'nın Güdül ilçesine bağlı Güneyce Mahallesi'nde aile arasında çıkan tartışma sırasında damat T.Y., yanında bulundurduğu tabanca ile kayınpederi Yakup Kürekçi (48) ve kayınvalidesi Emine Kürekçi'ye (48) ateş ederek çifti ağır yaraladı. Olay sırasında çıkan arbedede T.Y. de kendi tabancasından çıkan kurşunla ayağından yaralandı.

ÇİFT OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kürek çifti, olay yerinde hayatını kaybederken, otopsi işlemlerinin ardından Sincan Mezarlığı'nda toprağa verildi. Yaralanan T.Y. ise hastanedeki tedavisinden sonra polis ekiplerince gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Beypazarı Adliyesi'ne sevk edildi.