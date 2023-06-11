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Giriş Tarihi: 12.6.2023

Kayınpederini bıçaklayarak öldürdü

Kayınpederini bıçaklayarak öldürdü
Afyonkarahısar'da kız kaçırma yüzünden iki aile arasında yaklaşık 1 yıl önce başlayan husumet nedeniyle dün çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada damadı M.Ç.Ç. (21) tarafından bıçaklanan M.D. (46), hayatını kaybetti. Kavgada 4 kişi de yaralandı. Olay, dün gece saatlerinde Afyonkarahisar merkeze bağlı İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Yaklaşık 1 yıl önce kaçarak M.Ç.Ç. ile evlenen H.D. (21), eşiyle yaşadığı anlaşmazlıklardan dolayı yaklaşık 3 ay önce babası M.D.'nin evine döndü. İki aile arasında bu nedenle husumet başladı. Dün gece M.D., arkadaşı B.T. (46) ile araçla damadı M.Ç.Ç.'nin evinin önüne gitti. Bu sırada işe gitmek için sokakta servis bekleyen M.Ç.Ç.'nin babası M.Ç. (44) ile karşılaşan M.D., iddiaya göre dünürüne saldırdı. Kavga seslerini duyarak evden çıkan M.Ç.Ç. ve kardeşi S.C.Ç. de kavgaya dahil oldu. Taraflar birbirlerine bıçak, sopa ve ayakkabı çekeceği ile saldırdı. Kavgada M.D. ve B.T. ile karşı taraftan M.Ç.Ç., babası M.Ç. ve kardeşi S.C.Ç. yaralandı. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan M.D., yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. M.D.'nin, damadı M.Ç.Ç. tarafından bıçaklandığı tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kayınpederini bıçaklayarak öldürdü
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