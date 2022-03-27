Kayıp 2 genç cinayete kurban gitmiş

Kırşehir'de 25Mart'ta kaybolan iki gencin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Elleri kelepçelenip, ayakları iple bağlandıktan sonra ensesinden tabancayla vurularak öldürülen Şeyma Demir'in (18) cesedi Kızılırmak kıyısında bulunurken, Hasan Aydoğan'ı (21) arama çalışmaları ise sürüyor. Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaşlı Bakım Bölümü öğrencisi Demir ile askerden kısa süre önce gelen ve bir fabrikada işe başlayan Aydoğan'ın yaklaşık 2 yıldır sevgili oldukları belirtildi. Edinilen bilgiye göre kayıp gençlerle ilgili araştırma başlatan güvenlik güçleri, ikilinin kullandığı otomobili Bağbaşı Mahallesi Ağbayır mevkisinde terk edilmiş halde buldu. Gençlere ait cep telefonları ve bazı kişisel eşyaların araçta bırakıldığını tespit edildi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, belediyede güvenlik görevlisi olarak çalışan Sami A. ve Şefik E.'yi gözaltına aldı. Zanlıların, kendilerini polis olarak tanıtarak gençleri kendi araçlarına aldıkları belirlendi. Buradan Kortulu Köyü'ne hareket eden zanlıların, Demir ve Aydoğan'ı tabancayla vurarak öldürdükten sonra Kızılırmak'a attıkları belirlendi.