Kayıp adam başından vurulmuş halde bulundu

Sivas'ın Kangal İlçesinde Bektaş köyünde Sabri K. başından vurulmuş halde bir evde bulundu. Cansız bedeni bulunan Sabri K.'nın aynı köyde ikamet eden ve aralarında alacak verecek meselesi olduğu iddia edilen Y.T'nin evinde bulunduğu öğrenildi.

Bir süredir kayıp olan Sabri K.'nın kayıp olduğu köy muhtarı tarafından daha önce ihbar edildiği öğrenildi. İddialara göre Sabri K. ile Y.T.'nin arasında alacak verecek meselesi olduğu ifade edilirken, Jandarma ekipleri şüpheli Y.T'yi göz altına aldı. Sabri K.'nın cenazesi otopsi için Kangal Devlet hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.