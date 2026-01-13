Kayıp adamı oğlu öldürmüş

Tokat'ta kayıp olarak aranan Zihni Cankurtaran'ın öz oğlu tarafından baltayla öldürülüp cesedinin bir sitenin havuzuna gömüldüğü ortaya çıktı. Babasını baltayla öldürdüğü anlaşılan M.C., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tokat'ta yaşanan korkunç olayla ilgili soruşturma, talihsiz adamın Almanya'da yaşayan kızı S.A.'nın geçen Aralık ayında yaptığı kayıp başvurusuyla başladı. Soruşturma kapsamında M.C.'nin babasının mallarını üzerine geçirmek ve mirasa sahip olmak için cinayeti işlediği belirlendi. Polis ekipleri, 9 Ocak'ta M.C.'nin gösterdiği yerde Zihni Cankurtaran'ın cesedini bulmuştu. İHA