Kayıp adamın ağaçtan düştüğü ortaya çıktı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde önceki akşam saatlerinde ıhlamur toplamak için ormana giden kişi, çıktığı ağaçtan düşerek ağır yaralandı. Ailesinin eve gelmeyince aramaya çıktığı 54 yaşındaki Vural Ala ormanda yaralı halde bulundu. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı Vural Ala, ambulansla Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından sağlık durumunun ciddiyetini koruması nedeniyle Ala, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Ala'nın geçtiğimiz hafta yapılan ıhlamur hasadı haberinde ise ağaca tırmandığı, yapılan röportajda ise "35-40 yıldır bu işi yapıyorum. Kendimize güvendiğimiz için çıkıyoruz. Ağaca çıkarken tabii ki dikkatli olmamız gerekiyor. Kendimize güvenmesek buraya çıkamayız. Merdivenden sonra bizim becerimiz devreye giriyor. Bir nevi baba mesleği oldu" dediği ortaya çıktı.