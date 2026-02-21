Kayıp adamın katili bacanağı çıktı

İstanbul Arnavutköy'de 24 Ocak'ta "İşe gidiyorum" diyerek evden ayrılıp cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Ahmet Şahin'in (49) ölümüne ilişkin yeni gelişme yaşandı. Cinayet şüphesiyle gözaltına alınan bacanağı Muzaffer Altuntaş, Şahin'in sanal bahis borçları nedeniyle kendisinden 3 milyon lira aldığını öne sürerek "Borç aldı ama ödemedi. Olay günü parayı alacağımızı söyleyerek beni Arnavutköy'e götürdü. Kimse gelmeyince tartıştık. Boğuşma esnasında elindeki silah düşüp ateş aldı" diyerek cinayeti itiraf etmişti.

Altuntaş'ın, Şahin'in telefonundan ailesine mesaj atarak 150 bin lira aldığı, cüzdanındaki kredi kartıyla 242 bin liralık altın alıp bozdurduğu ortaya çıktı. İzini kaybettirmek için kiraladığı araçla Silivri'ye gittiğini ve telefonu burada parçaladığını belirten şüpheli, ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.