Kayıp Alzheimer hastasından acı haber! Karlı kaplı arazide ölü bulundu

Kayseri'nin Bünyan ilçesine bağlı Karakaya Mahallesi'nde yaşayan Alzheimer hastası Kadir Arslan'dan dün akşam saatlerinden itibaren haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Jandarma, AFAD, İHH, Turkuaz, TTAKE, Gökbörü ve Yesevi ekiplerinin katıldığı arama çalışmalarında dronlar ve eğitimli arama köpekleri de kullanıldı.

Saatler süren çalışmaların ardından acı haber geldi. Kadir Arslan'ın cansız bedeni, yaşadığı mahalleye yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta, karla kaplı boş bir arazide bulundu. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından Arslan'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Arslan'ın soğuk hava koşulları nedeniyle yaşamını yitirmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.