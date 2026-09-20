Kayıp Ayşegül Yaşar cinayetinde kan donduran itiraf: Boğazını sıktığını itiraf etti, cesedin yerini gösterdi

Olay, 26 Ağustos 2026 günü saat 18.00 sıralarında Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde meydana geldi.

"YÜRÜYÜŞE ÇIKIYORUM" DİYEREK EVDEN AYRILDI

Ayşegül Yaşar, eşi Adem Yaşar'a yürüyüş yapmak üzere dışarı çıkacağını söyleyerek evinden ayrıldı. Eşinden uzun süre haber alamayan Adem Yaşar, aynı gün saat 23.00 sıralarında Düziçi Polis Merkezi Amirliği'ne başvurarak kayıp ihbarında bulundu. Adem Yaşar'ın ifadesinde, eşinin üzerinde 6 bilezik, 2 veya 3 altın yüzük ile altın kolye bulunduğunu ve hayatından endişe ettiğini söylediği öğrenildi. Yaşar'ın ek ifadesinde ise eşinin sosyal medya üzerinden tanıştığı Tamer Kahveci isimli kişi tarafından kandırılarak götürülmüş olabileceğini beyan ettiği belirtildi.

KAMERALARDA TAMER KAHVECİ İLE BİRLİKTE GÖRÜLDÜ

Polis ekiplerinin yaptığı kamera araştırmalarında Ayşegül Yaşar'ın olay günü Tamer Kahveci ile birlikte olduğu tespit edildi. Kahveci'nin yurt dışına kaçabileceği yönündeki değerlendirme üzerine Kahramanmaraş'taki adresinde arama yapıldı ve şüpheli gözaltına alındı. Kahveci hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulandı. Soruşturmanın devamında Yaşar ile Kahveci'nin HTS kayıtları detaylı şekilde incelendi. Kahveci'nin Ayşegül Yaşar ile buluşmadan önce Düziçi ilçe merkezindeki hareketlerine ilişkin kamera görüntüleri de toplandı.

3 BİLEZİĞİ BOZDURUP OTOMOBİL ALMIŞ

Soruşturmadaki kritik gelişmelerden biri ise 28 Ağustos'ta yaşandı. Tamer Kahveci'nin Gaziantep'ten 27 BCB 816 plakalı aracı satın aldığı belirlendi. Araç alımı sırasında 3 adet altın bileziği bozdurduğu, kamera kayıtları ve tanık ifadeleriyle tespit edildi. Bu gelişmeler üzerine Kahveci'nin, Ayşegül Yaşar'ın üzerinde bulunan altınları ele geçirmek amacıyla Yaşar'ı öldürmüş olabileceği yönünde kuvvetli şüphe oluştu. Bunun üzerine şüpheli hakkında CMK'nın 135. maddesi kapsamında alınan karar doğrultusunda iletişimin dinlenmesine başlandı.

ARACINDAKİ KAN ÖRNEKLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Kahveci'nin olay günü kullandığı araçta olay yeri incelemesi gerçekleştirildi. Araçtan elde edilen bulgular, kayıp Ayşegül Yaşar'ın anne ve babasından alınan kan örnekleriyle karşılaştırılmak üzere Adana Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'ne gönderildi. 18 Eylül 2026 tarihli uzmanlık raporunda, aracın arka koltuk kılıfında tespit edilen kan ve sürüntü örnekleri ile şoför koltuğunun baş kısmından alınan sürüntü örneklerinin, Yaşar'ın anne ve babasından alınan kan örnekleriyle karşılaştırılması sonucunda genotiplerin anne-baba-çocuk ilişkisi bakımından uyumlu olduğu belirtildi.

19 EYLÜL'DE YAKALANDILAR

Soruşturma kapsamında Tamer Kahveci'nin Kahramanmaraş'taki adresi ile annesi Ayla Kahveci ve babası Hıdır Kahveci'nin Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi Geben Mahallesi'ndeki adresleri için yakalama ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik talimat verildi. Tamer Kahveci ile annesi ve babası, Kahramanmaraş il merkezi ve Andırın ilçesinde 19 Eylül 2026 tarihinde yakalanarak gözaltına alındı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ, CESEDİN YERİNİ GÖSTERDİ

Şüpheli Tamer Kahveci ile yapılan ön görüşmede ise soruşturmanın seyrini değiştiren itiraf geldi. Kahveci, Ayşegül Yaşar ile Düziçi Çotlu mevkiine gittiklerini, araç içerisinde konuşmaya başladıklarını ve Yaşar'ın kendisiyle birlikte gelmek istediğini söylediğini öne sürdü. Kahveci, Yaşar'ın "İkimiz de boşanalım, evlenelim" demesi üzerine aralarında tartışma çıktığını, ardından Ayşegül Yaşar'ın boğazını sıkarak öldürdüğünü itiraf etti. Şüpheli, cesedi aracıyla Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi Geben Mahallesi Botaş mevkisine götürerek gömdüğünü söyledi.

ELLERİ VE BOYNU BAĞLI, BAŞINA ÇUVAL GEÇİRİLMİŞ HALDE BULUNDU

Cumhuriyet savcısı eşliğinde Tamer Kahveci'ye yer gösterme işlemi yaptırıldı. Şüphelinin gösterdiği bölgede yapılan kazıda, boyun ve ellerinden bağlı, başına çuval geçirilmiş ve kadın cesediyle uyumlu bir ceset bulundu. Cesedin kimlik tespitine ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.