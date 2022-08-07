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Giriş Tarihi: 7.8.2022 13:27 Son Güncelleme: 7.8.2022 14:18

Kayıp baba 100 gündür aranıyor

Erzurum’un Olur ilçesinde hemşirelik yapan kızlarını, bayramı yanlarında geçirmesi için otomobille almaya giden Fevzi Bulut ve eşi Sevinç Bulut, 4 aylık hamile kızları ile dönüş yolunda kaza geçirdi. Oltu Çayına düşen araç, Bulut ailesine mezar oldu. Kazadan sonra sudan cansız bendenlerei çıkarılan anne-kız toprağa verilirken 62 yaşındaki Fevzi Bulut’un bedeni ise 100 gündür aranıyor.

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Kayıp baba 100 gündür aranıyor

Erzurum'un Olur ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'nde 28 Nisan'da meydana gelen kazada Ramazan Bayramı'nın 3'üncü günü, Artvin yönüne giden Özkan Ölmez yönetimindeki otomobille karşı yönden gelen Fevzi Bulut'un kullandığı araç çarpıştı. Savrulan araçlar, yol kenarındaki Oltu Çayı'na uçtu. Suya gömülen otomobillerden kendi imkanlarıyla kurtulup, kıyıya çıkan Özkan Ölmez ile eşi Müberra Ölmez, Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer araçtaki sürücü Fevzi Bulut, eşi Sevinç Bulut ve kızları 4 aylık hamile ebe Büşra Tosun'un bulunması için çalışma başlatıldı.

Ekipler, önce Büşra Tosun'un ardından anne Sevinç Bulut'un cansız bedenlerine ulaştı. 2 kız çocuğu babası Fevzi Bulut ise ulaşılamadı. Ankara Jandarma Genel Komutanlığı'nda görevli 7 kişilik SAK ekibi ile AFAD ekipleri, Bulut'u arama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, kazanın meydana geldiği noktadan itibaren yaklaşık 10 kilometrelik Oltu Çayı ile Ayvalı Baraj Gölü'nde aramalarına 100'üncü günde de devam ediyor. Ekipler, çaydaki suyun azaldığını ve çay üzerine kurulu bulunan HES'in, suyu önümüzdeki günlerde bırakması ile arama çalışmalarının daha da kolaylaşacağını söyledi.

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Kayıp baba 100 gündür aranıyor
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