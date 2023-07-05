Kayıp Balık Nemo Karakterleri - Kayıp Balık Nemo Karakter İsimleri, Hikayeleri ve Özellikleri

Animasyon filmler her ne kadar sadece çocuklara hitap ediyor gibi gözükse de yetişkin bireylerin de beğenisini kazanmaktadır. Her yaş gruptan bireyin beğenisini alan animasyonlardan biri olan Kayıp Balık Nemo karakterleri ve hikayesi ile gönüllerde yer edinmiştir. Peki, Kayıp Balık Nemo karakter isimleri nelerdir? Detaylı yanıtlar ve Kayıp Balık Nemo kahramanlarının özellikleri sizlerle…

Kayıp Balık Nemo Karakterlerinin İsimleri Ve Özellikleri

Turuncu, koca gözlü sevimli bir palyaço balığı olan Nemo'nun macerasını konu edinen animasyonda oldukça sevilen yan karakterler mevcuttur. Özellikle çocuklar ve gençler bu karakterleri oldukça sevmiştir, başta balık Nemo olmak üzere Kayıp Balık Nemo kahramanlarının bu kadar sevilmesinin başlıca nedeni konusunun oldukça güzel ve akıcı olmasıdır. Bu güzel animasyonun karakterleri, onların özellikleri ve hikayeleri ise şunlardır;

Nemo: Başkahramanımız Nemo, turuncu sevimli bir palyaço balığıdır. Annesinin hayata göz yummasının ardından babasının aşırı korumacı tavırlarına maruz kalmaktadır, babası onu çok sevmekte ve fazla korumaktadır. Ancak Nemo özgür ruhlu ve keşfetmeye meraklı bir balıktır, aklı ve zekası onu daha da cesur bir balık yapmıştır ama bazen ukala olmaktadır. Özgürlüğüne düşkün olan Nemo bir gün kaybolup insanların eline düşer, artık bir akvaryum tankına hapistir ve macera başlar.

Marlin: Nemo'nun babası olan bu karakter eşini kaybettikten sonra oğluna daha da bağlanmış ve onu hep korumaya kendini adamıştır. Panikli bir yapısı olduğu için oğlu hakkında fazlaca endişe duyar, oğluna okyanusta yüzmeyi kesinlikle yasaklamıştır ancak bir gün korktuğu başına gelen Marlin kaybolan oğlu Nemo'yu bulmak için her şeyi göze alarak yola çıkar, serüvenler başlar.

Dory: Mavi bir tang balığı olan Dory, Marlin'in Nemo'yu bulma mücadelesinde hep yanında olmuştur. Çok iyi niyetli ancak hafıza problemleri olan bir karakter.

Bruce: En sevilen karakterlerden birisi olan Bruce bir köpekbalığıdır. Diğer iki arkadaşı ile birlikte küçük balıkları yem olarak değil dost olarak gören Bruce vejetaryen olmayı seçtiği için zorbalık görmüştür. Paylaşmaktan ve canlıların eşitliğinden yana olan bu karakter, animasyonun yetişkinler tarafından oldukça beğenilmesine en büyük katkıyı sunmuştur.

Crush: Bir su kaplumbağasına hayat veren bu karakter animasyonun en komik ve sevilen karakterlerinden birisidir. Marlin ve Dory'nin Nemo'yu bulma çabasına o da ortak olmuş ve maceralara atılmıştır.

Darla: Animasyondaki insan karakterlerden birisi olan Darla şımarık ve bencil yetişmiş bir çocuktur, hayvanlara eşya muamelesi yaptığı için Nemo ve arkadaşlarının kabusu olmuştur, izleyiciler tarafından da sevilmez.