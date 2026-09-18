Kayıp Büşra bebek olayında sır perdesi aralanıyor: ‘Babamın borçları için sattılar’

Sivas'ta 11 aylık Büşra bebeğin geçen 10 Eylül'de kaybolduğu olayda, aralarında anne ve babası ile akrabalarının da bulunduğu 6 şüpheli tutuklanırken, çiftin koruma altına alınan diğer 4 çocuğunun ifadesi, soruşturmanın seyrini değiştirdi. Çocuklardan 8 ve 9 yaşındaki iki büyük kardeş, pedagog eşliğinde verdikleri ifadede, Büşra kaybolmadan bir süre önce, Mehmet Kızılkaya'nın yaylaya gelip anne ve babalarıyla görüşüp, 'Kararınızı verin' dediğini öne sürdü.

BORCA KARŞILIK SATTILAR

Çocuklar bu görüşmede, babalarının annelerine, borcu karşılığında Büşra'yı Mehmet Kızılkaya'ya satacağını söylediğini, annelerinin de "Ben çocuğumu vermem" diye tepki gösterdiğini, bunun üzerine babalarının öfkeyle, "Borçları kapatmak için Büşra'yı Mehmet'e vermemiz gerekir" dediğini iddia etti. Çocuklar ayrıca babalarının annelerine, Büşra'yı alacak kişinin onu çok seveceğini ve geri vermeyeceğini söylediğini duyduklarını da anlattı. Olay günü ise babalarının hayvan otlatmaya gittiğini, annelerinin de keçilerin yanında bulunduğunu öne süren çocuklar, çadıra gelen Mehmet Kızılkaya'nın Büşra'yı battaniyeye sarıp götürdüğünü söyledi. Bunun üzerine Kızılkaya gözaltına alındı. Bu gelişmenin ardından ise tüm dikkatler, köy muhtarını arayıp şüpheli sorular sorduğu belirlenen, ayrıca evinde anne sütü ile 3 bebek şampuanı bulunan ve adli kontrolle serbest kalan Mehmet Dinç'e çevrildi. Jandarma, Kızılkaya'nın alacaklarına karşılık aldığı bebeği, Dinç'e satmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR

BABA Yusuf Balıkçı, bebeği sattığı ya da öldürdüğü iddialarını reddederken, çelişkili ifadeler veren anne Elif Balıkçı ise son ifadesinde eşinin bankaya 1 milyon TL borcu olduğunu, bu nedenle bebeği satmış olabileceğini öne sürdü.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör