Kayıp değil cinayet vakası

Kocaeli'nde 8 gün önce "İşe gidiyorum" diye evden ayrıldıktan sonra kaybolan Murat Yüzak'ın öldürülüp ormana gömüldüğü ortaya çıktı. Murat Yüzak (49), 5 Şubat'ta işe gitmek üzere ayrıldığı evine bir daha dönmedi. Ailesinin kayıp başvurusu üzerine polis, Yüzak'ın son görüştüğü kişileri mercek altına alındı. Araştırmalar sonucu, R.G. adlı şüphelinin Yüzüak'ı para meselesi yüzünden öldürdüğü, M.A.'nın da ona yardım ettiği tespit edildi. Yüzak'ın cesedi, Gebze'deki bir ormanlık alanda gömülü bulundu. Gözaltına alınan R.G. ve M.A. adliyeye sevk edildi. M.A. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, R.G. tutuklandı.