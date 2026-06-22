18 yıl sonra açılan kayıp dosyasından töre çıktı: Kayıp iki kişi, aile meclisi kararıyla infaz edilmiş!

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, 18 yıl önce beraber kaçan Arif Uğurlu ve başkasıyla dini nikahlı olan Ceylan Aktepe'nin kaybolmasına ilişkin, 2018'de kapatılan dosya, yeniden açıldı.

Çınar'ın Beneklitaş ve İnanözü köylerinde yaşayan ve o dönemden kayıp olan Ceylan Aktepe ile Arif Uğurlu'nun akıbeti, jandarmaya giden bir gizli tanığın ifadesiyle ortaya çıktı. Gizli tanık, kayboldukları dönem başka kişilerle dini nikahla evli olan Ceylan Aktepe ile Arif Uğurlu'nun birlikte kaçtığını, ardından izlerini süren aile yakınları tarafından yakalandıklarını iddia etti. Aile meclisi kararı alınmasının ardından Ceylan Aktepe ateşli silahla, Arif Uğurlu ise bıçaklanarak öldürüldü.

JASAT OLAYI ÇÖZDÜ

Cumhuriyet Savcılığının Soruşturmayı derinleştirmesinin ardında, JASAT bünyesindeki özel ekip, gizli tanığın gösterdiği noktada kazı çalışması yaptı. Yapılan kazılarda insana ait kemik parçalarına ulaşıldı. Toprak altından çıkarılan kemikler, kimlik tespiti ve DNA eşleşmesi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na (ATK) gönderildi.

TÖRE CİNAYETİ ÇIKTI

Cumhuriyet Savcılığı, çiftin töre saikiyle öldürülüp mağaraya gizlendiğini belirtti. Gözaltına alınan 20 şüpheliden, mahkemeye çıkarılan Ceylan Aktepe'nin dini nikahla yaşadığı R.A.'nın babası Ömer Aktepe (59) tutuklandı. Diğer şüpheliler ise 11'i adli kontrolle olmak üzere, serbest bırakıldı. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından cinayete ilişkin şüpheliler hakkında iddianame hazırlanacağı öğrenildi.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör