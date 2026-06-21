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Giriş Tarihi: 21.06.2026

Kayıp dosyasından cinayet çıktı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Kayıp dosyasından cinayet çıktı
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İstanbul Başakşehir'de 2 gün önce hakkında kayıp başvurusu yapılan 34 yaşındaki Sultan Çağan'ın cesedi, cuma akşamı boş bir arazide bulundu. Olayla ilgili yapılan soruşturmada Çağan'ın sevgilisi tarafından katledildiği belirlendi. Sultan Çağan'ın yakınları gece saatlerinde karakola giderek genç kadından haber alamadıklarını ve hayatından endişe ettiklerini belirterek kayıp başvurusunda bulundu. Ekipler Sultan Çağan'ın erkek arkadaşı Vedat Ç.'nin (26) izini sürdü. Emniyete götürülerek sorguya alınan Vedat Ç, korkunç cinayeti itiraf etti.

Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre Vedat Ç.'nin, tartıştığı Çağan'ın başına önce taşla vurduğu, ardından da iple boğarak öldürdüğü belirlendi. Kendisinden büyük olduğunu söylediği Çağan'ın, başkasıyla evlenmesini engellemek istediğini öne süren Vedat Ç.'nin, "Otomobilden inip konuşmaya başladık. Ayrılık meselesi yüzünden aramızda tartışma çıktı. Beni yine tehdit edince başına yerde bulduğum taşla vurdum. Bir anda kanlar içinde yere düştü. Ölmediğini görünce yerde bulduğum çamaşır ipiyle boğarak öldürdüm" dediği öğrenildi. Olayın anlık gelişen bir tartışmanın ardından yaşandığı ve cinayette kullandığı ipi olay yerinde bulduğu iddiası araştırılırken Vedat Ç. adliyeye sevk edildi.

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Kayıp dosyasından cinayet çıktı
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