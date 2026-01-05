Kayıp Elif’in cesedi bulundu

Balıkesir'in Erdek ilçesi Kapıdağ Yarımadası'nda kamp yaparken erkek arkadaşı Enis G. (37) ile tartışıp bölgeden aracıyla ayrıldığı öne sürülen Elif Kumal'ın (33) cesedi, Yukarıyapıcı Göleti'ne düşen otomobilinin içinde bulundu. 8 gün süren aramalara 41 araç, 11 drone, 414 kişilik ekip katılırken, bölgedeki off-road ekipleri de destek verdi.

15 METRE DERİNLİKTE

Elif Kumal'ın arkadaşlarıyla kamp yaptığı alana yaklaşık 500 metre uzaklıktaki göletteki arama çalışmalarında, son olarak Ankara'dan getirilen yanal taramalı sonar cihazı da kullanıldı. Kumal'ın aracı, yıkıya 25 metre uzaklıkta ve 15 metre derinlikte tespit edildi. Kumal'ın cansız bedeni, dalgıçlar tarafından çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Bu arada Kumal'ın otomobilin göletten çıkarılması için daha sonra çalışma yapılacağı öğrenildi. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, "Elif Kumal'ın cansız bedeni, kullandığı otomobille birlikte Yukarıyapıcı Göleti'nde bulunmuştur. Vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına baş sağlığı diliyorum" açıklamasını yaptı.

'KAPI SIKIŞTI, ÇIKAMIYORUM'

Öte yandan, Kumal'ın sevgilisi Enis G., ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. Enis G.'nin, ifadesinde "Elif yanımdan ayrıldıktan sonra beni aradı. 'Kapılar sıkıştı, çıkamıyorum' dedi. Sonra telefon kapandı" dediği öğrenildi.