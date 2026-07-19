Kayıp gelinin kemikleri 14 yıl sonra bulundu

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 2012 yılından bu yana kayıp olarak aranan Selbi Uyğur'a ilişkin sır perdesi aralandı. Faili meçhul cinayet dosyalarının yeniden ele alınması kapsamında yürütülen soruşturmada, 7 yıl önce ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına da konu olan Selbi Uyğur'un öldürüldüğü ortaya çıktı. Şüphelilerin gösterdiği noktada bulunan insan kemiklerinin yapılan DNA incelemesiyle Selbi Uygur'a ait olduğu kesinleşti. 3 Aralık 2011'de ortadan kaybolan Sebil Uyğur'un kayınpederi Mehmet Uyğur dosyası 2018'de çözüldü.

Mehmet Uyğur'un eşi Hatice Uyğur, eşinin kardeşi Yaşar Tekeli ve gelini ve aynı zamanda Tekeli'nin sevgilisi olan Selbi Uyğur tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Hatice Uyğur ve Yaşar Tekeli tutuklanırken Selbi Uyğur hakkında kayıp ihbarı yapıldığı belirlendi. Faili meçhulün faili olarak aranan Selbi Uyğur da faili meçhul olarak aranmaya başlandı. 2026'da yeniden açılan soruşturmada Hatice Uyğur'un ifadesine başvuruldu.

SUÇ ORTAKLARI KATİLİ OLDU

Hatice Uyğur, kardeşi Yaşar Tekeli ve cezaevinde bulunan Osman Çil ile birlikte Selbi Uyğur'u öldürüp Dörtyol'da bir portakal bahçesine gömdüklerini itiraf etti. Şüphelilerin gösterdiği yerde yapılan kazılarda elde edilen DNA örneklerinin Selbi Uyğur'a ait olduğu kesinleşti.