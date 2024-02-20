Kayıp gemiciler için TSK devrede SAS komandoları sevk edildi

Marmara adasından yüklediği mermer tozu yükü ile Gemlik'e hareket eden Batuhan A isimli yük gemisi 15 Şubat sabahı saat 07:12 sıralarında batmış ve aynı dakikalarda arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştı. 2 uçak, 2 helikopter, 13 gemi ve yaklaşık 850 personelle devam eden aramalarda, gemi batığına dalış yapan dalgıçlar, gemide görevli aşçı Zeynep Kılınç'ın cesedine ulaşmıştı. Dalgıçlar gemi batığına dalışlarını düzenli olarak sürdürürken, havada, kıyıda ve deniz yüzeyinde de arama kurtarma çalışmaları titizlikle yürütülmeye devam ediyor.

SAS KOMANDOLARI BÖLGEYE GELDİ

Kayıp 5 mürettebata ulaşmak için yürütülen çalışmaların 6'ncı gününde Türk Silahlı Kuvvetleri de devreye girdi. Bölgeye TSK'ya bağlı Sualtı Savuna (SAS) timleri de sevk edildi. Komandolar, gemi batığına ve çevresinde dalışlar gerçekleştiriyor ve kayıp 5 mürettebatı arama çalışmalarına katılıyor. Diğer yandan Karacabey'in Kurşunlu limanındaki ve Bandırma limanındaki balıkçı tekneleri de Sahil Güvenlik Komutanlığının koordinesinde su üstü arama çalışmalarına katıldı.