Kayıp genç ormanda ölü bulundu

Adana
'da kayıp olarak aranan 27 yaşındaki Oğuzhan Kocamanoğlu'nun cesedi ormanlık alanda bulundu. Sarıçam ilçesi Osmangazi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yerde hareketsiz yatan birini gören vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye giden ekipler yerde hareketsiz olarak yatan kişinin olduğunu belirledi. Vücudunda darp ve silahla yaralanmaya rastlanmayan cesedin kayıp olarak aranan Oğuzhan Kocamanoğlu'na(27) ait olduğu tespit edildi. Talihsiz gencin cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.