Kayıp gencin cesedi uçurumda bulundu

Sultangazi'de 20 gün önce kaybolan İsmail Irmak'ın (22) cesedi, taş ocağı yanındaki uçurumda bulundu. Uğur Mumcu Mahallesi'nde yaşayan İsmail Irmak'a ulaşamayan ailesi, 10 Aralık'ta polise kayıp başvurusunda bulundu. İsmail Irmak'ın gidebileceği farklı noktalarda yapılan aramalar sonuç vermedi. Esentepe'de taş ocağında çalışan işçilerin şantiye alanına yakın noktada ceset bulduğu ihbarı üzerine bölgeye polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 120 metre aşağı inen kurtarma ekibi uçurumda bulunan cesedi çıkardı. İnceleme sonucu İsmail Irmak'a ait olduğu belirlenen ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.