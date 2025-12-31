Haberler Yaşam Haberleri Kayıp iki kişi ölü bulundu!
Edinilen bilgilere göre, yayla yolunda meydana gelen kazada Fındıklı Belediye Meclis Üyesi Muhsin Aytemiz ile Turgay Erdoğan olay yerinde hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Gürcüdüzü Yaylası'na gitmek üzere geçtiğimiz gün sabah saatlerinde cipleriyle yola çıkan 47 yaşındaki sürücü Turgay Erdoğan ile 65 yaşındaki Muhsin Aytemiz'den haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bölgeye jandarma, AKUT, Rize İl Özel İdaresi ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalarda Gürcüdüzü Yaylası yoluna yaklaşık 5 kilometre mesafede, uçuruma yuvarlanarak dere yatağına düşen cip tespit edildi. Ekipler, araç içerisindeki Turgay Erdoğan ile Muhsin Aytemiz'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Öte yandan, hayatını kaybeden Muhsin Aytemiz'in Fındıklı Belediye Meclis üyesi olduğu öğrenildi.

