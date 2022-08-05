Kayıp İnci oyuncuları ve konusu: Kayıp İnci filmi uyarlama mı, hangi kitaptan uyarlanma?

Kayıp İnci konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Show TV bu akşam ekranlarında yayınlanacak olan yapım, Alper Erze ve Apo Kaya'nın kaleminden çıktı. Seyirciler, Kayıp İnci filmi uyarlama mı, hangi kitaptan uyarlanma? sorusunu yönlendiriyor. Filmin yayımlanacağını duyan seyirciler, Kayıp İnci oyuncuları ve konusunu merak ediyor. Peki, Kiyap İnci hangi kitaptan uyarlanma? İşte Kayıp İnci oyuncuları ve konusu
KAYIP İNCİ KONUSU
Gazetcilikte idealleri olan Cemal yaptığı bir haber sebebiyle işinden kovulur. Elinde bir bardak çay ve simitle napacağını bilemez halde gezinirken parkta oturduğunda güzel bir kızla tanışır. Bu sessiz ve tuhaf kız aniden baygınlık geçirir.
Hastanede açlıktan bayıldığını öğrenen Cemal ona yardımcı olmak ister. Kız İstanbul'a yeni gelmiş, otobüsten indiğinde her şeyini çaldırmış, açlık ve yorgunluktan bitap haldedir. Genç kız kendisini büyütenlerin gerçek ailesi olmadığını öğrenmiş ve gerçek ailesini bulmak için İstanbul'a gelmiştir. Cemal kızın hakkında yaptığı araştırmalara rağmen geçmişi hakkında bilgi edinemez.
KAYIP İNCİ UYARLAMA MI HANGİ KİTAPTAN UYARLANMA?
Kayıp İnci, Kemalettin Tuğcu'nun 'Bir Garip Kızcağız' adlı eserinden uyarlanmıştır.
KAYIP İNCİ FİLMİ OYUNCULARI
Özer Kızıltan'ın yönetmenliğini yaptığı filmin oyuncu kadrosunda İsmail Hacıoğlu, Su Kutlu, Suna Selen ve Levent Özdilek yer alıyor.
KAYIP İNCİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Kayıp İnci İstanbul'da çekildi.