Kayıp İnci oyuncuları ve konusu: Kayıp İnci filmi uyarlama mı, hangi kitaptan uyarlanma?

KAYIP İNCİ KONUSU

Gazetcilikte idealleri olan Cemal yaptığı bir haber sebebiyle işinden kovulur. Elinde bir bardak çay ve simitle napacağını bilemez halde gezinirken parkta oturduğunda güzel bir kızla tanışır. Bu sessiz ve tuhaf kız aniden baygınlık geçirir.

Hastanede açlıktan bayıldığını öğrenen Cemal ona yardımcı olmak ister. Kız İstanbul'a yeni gelmiş, otobüsten indiğinde her şeyini çaldırmış, açlık ve yorgunluktan bitap haldedir. Genç kız kendisini büyütenlerin gerçek ailesi olmadığını öğrenmiş ve gerçek ailesini bulmak için İstanbul'a gelmiştir. Cemal kızın hakkında yaptığı araştırmalara rağmen geçmişi hakkında bilgi edinemez.