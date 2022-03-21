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Giriş Tarihi: 21.3.2022 23:00 Son Güncelleme: 21.3.2022 23:22

Kayıp kadın bulundu

DURHASAN ŞAHİN
Kayıp kadın bulundu

Mersin'in Erdemli ilçesinde 4 gündür kayıp olarak aranan 3 çocuk annesi kadın evine yaklaşık 1 kilometre mesafedeki zeytinlik alanda sağ olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı kırsal mahallelerden Batısandal'da psikolojik nedenlerle zaman zaman evinden ayrıldığı ve geri dönmediği belirtilen Elif Ergün'den (32) yine haber alınamayınca ailesi Jandarma, AFAD ve belediye yetkililerinden yardım istedi. Yaklaşık 70 kişilik ekip gün boyunca kayıp kadını aradı. Gün battıktan sonra bir araya gelen köylülerden bazıları Yanıkhan Mevkisinde bir ses duyduklarını dile getirince, birkaç kişilik ekip bu bölgeyi yeniden kontrol için gitti. Fenerle arama yapan vatandaşlar kısa süre sonra kadını zeytinlik alanda sağ olarak buldu. Bölgeye çağrılan 112 sağlık ekibi ambulansa aldıkları kadını kontrol için Erdemli Devlet Hastanesi'ne götürdü. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kayıp kadın bulundu
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