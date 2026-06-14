Kayıp kişiyi ararken bottan düşerek hayatını kaybeden AFAD görevlisi memleketine gönderildi

Çamlıhemşin ilçesinde iki gündür kendisinden haber alınamayan Volkan Civelekoğlu'nu bulmak amacıyla, kişisel eşyalarının dere kenarında bulunmasının ardından Fırtına Deresi'nde arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Çalışmalar neticesinde, kayıp gencin cansız bedenine ilçeye bağlı Şenyuva mevkiinde ulaşıldı.

BOT DEVRİLDİ

Bölgede arama-kurtarma faaliyetini yürüten AFAD ekiplerinin bulunduğu botun Fırtına Deresi'nde alabora olması sonucu 5 personel dengesini kaybederek suya düştü. Meydana gelen elim kazada AFAD personeli Ömer Faruk Özkan (28) hayatını kaybederken, akıntıya kapılan diğer 4 personel ise yaralı olarak kurtarıldı.

TÖREN DÜZENLENDİ

Botun devrilmesi sonucu hayatını kaybeden AFAD Personeli Ömer Faruk Özkan için Rize il müdürlüğünde tören düzenlendi. Törene; Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili, il müdürleri, siyasi parti temsilcileri, mesai arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

BAYDAŞ, "AFAD EKİPLERİ CANLARINI ORTAYA KOYAR"

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş törende yaptığı konuşmada, "Afetlerde arama kurtarma personelimiz bir arama faaliyeti icra ettiğinde veya afetlerde görev alan personelimiz bir faaliyet icra ettiğinde, o kurtarma başarıyla neticelendiğinde hep şu tabiri kullanıyoruz. 'Ekipler canı pahasına mücadele etti' diyoruz. 'Canını ortaya koyarak mücadele etti' diyoruz. İşte onun ne anlama geldiğinin bir örneği buradadır. Bugün Çamlıhemşin'de arama kurtarma faaliyeti sırasında arkadaşlarımız her zamanki gibi canları pahasına o faaliyeti icra ederken bugün Ömer Faruk kardeşimizi maalesef kaybettik, Cenab-ı Allah'ın ebediyetine uğurluyoruz. Bu arkadaşlarımız ülkemizin dört bir yanında meydana gelen hadiselerde ilk koşan kardeşlerimiz. Bugün maalesef elim bir kazayla beş arkadaşımızdan dördü yaralandı, sağlık durumları elhamdülillah iyi ama Ömer evladımızı, kardeşimizi uğurluyoruz. Başımız sağ olsun. Rabbim böyle acıları tekrar göstermesin." ifadelerini kullandı.

10 AYLIK BEBEĞİ VARDI

Törenin ardından dualar eşliğinde omuzlara alınan hayatını kaybeden AFAD personeli Ömer Faruk Özkan'ın tabutu, toprağa verilmek üzere memleketi Bolu'ya gönderilmek üzere yola çıktı. Özkan'ın 10 aylık bebeği olduğu belirtildi.