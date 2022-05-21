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Giriş Tarihi: 22.5.2022

Kayıp kuaförün sevgilisi Merve serbest bırakıldı

Kayıp kuaförün sevgilisi Merve serbest bırakıldı
Sakarya Kocaali'de yaşayan kuaför Savaş Aydoğan, 25 Nisan'da kayboldu. Ev sahibi Cemal Tuna, Aydoğan'a ulaşamayınca, onun kız arkadaşı Merve E. ve oğlu Cem Tuna'ya durumu sordu. Merve E., Aydoğan'ın Sivas'a babasından kalma eski evi onarmaya gittiğini, aracını da Sakarya'da bıraktığını söyledi. Bunun üzerine emekli polis Cemal Tuna, Merve E. ve oğlundan Aydoğan'ın ailesinin telefon numarasını istedi, ancak ikisi de vermek istemedi. Yaşanan tartışmanın ardından Cemal Tuna'nın oğlu Cem, Savaş Aydoğan'ın ailesine durumu bildirdi. Aydoğan'ın annesi, Merve E. ve Cem Tuna polis merkezine giderek ifade verdi. Cem Tuna da ifade verdikten sonra, 7 Mayıs günü ortadan kayboldu. Cemal Tuna, oğlu için kayıp başvurusunda bulundu. Savaş Aydoğan ve Cem Tuna için polis ve jandarma ekipleri, arama yaptı. Ancak iki arkadaşa da ulaşılamadı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Savaş Aydoğan ile 6 yıldır birlikte olan Merve E.'yi gözaltına aldı. İfadesinde, Savaş Aydoğan'ın borçları olduğunu, kaçıp gittiğini düşündüğünü söyleyen Merve E., emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Merve E., çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest kaldı. DHA

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Kayıp kuaförün sevgilisi Merve serbest bırakıldı
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