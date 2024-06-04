Kayıp liseli genç otoparkta ölü bulundu

İzmir'de bir gündür kayıp olarak aranan 16 yaşındaki denizcilik lisesi öğrencisi Hasan Hüseyin Kaynak evlerinin yakınında bir otoparkta ölü olarak bulundu. Talihsiz gencin yanında çakmak ve tüp bulunduğu, çakmak gazı çekmiş olabileceği değerlendiriliyor. Kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu belli olacak. Olay, Buca ilçesinde meydana geldi. Bir gündür kendisinden haber alınamayan denizcilik lisesi öğrencisi olan 16 yaşındaki Hasan Hüseyin Kaynak'ın ailesi kayıp ihbarında bulundu. Talihsiz genç evlerine 400 metre mesafede, bir binanın altındaki otoparkta hareketsiz bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Hasan Hüseyin Kaynak'ın yaşamını yitirdiğini belirlendi. Hasan Hüseyin Kaynak'ın yanında 5-6 tane çakmak ve tüp bulunduğu öğrenildi. Kaynak'ın çakmak gazı soluduğu değerlendirilirken, kesin ölüm nedeni otopsi sonucunda belli olacak. Kaynak'ın cenazesi götürülürken yakınları gözyaşlarına boğuldu, annesi Hande Kaynak (38) baygınlık geçirdi.