Kayıp olan doktor oğullarından mutlu haberi aldılar

2023 yılında akademik çalışmaları için davet edildiği ABD'nin Virgina Tech Üniversitesi'ne giden Dr. Furkan Dölek, ayrıca Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'nde de (CERN) görev yaptı. Dr. Dölek, son olarak çalıştığı ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı Fermilab'ta iddiaya göre bazı usulsüzlükler ve güvenlik açıkları tespit etti. Tespitlerini bakanlığa bildiren Dr. Dölek'in, baskı ve mobbinge maruz kaldığı öne sürüldü. 1 yıl önce görevinden uzaklaştırılan Dr. Dölek'in, iddiaya göre, bir süre önce de vizesi iptal edildi. Sesini duyurmak için Kanada'ya tek kişilik protesto yürüyüşü başlatan Dr. Dölek'ten 8 gün boyunca haber alınamadı.

DEVLETİMİZE GÜVENİYORUZ

Adana'nın Kozan ilçesinde yaşayan Dölek ailesi oğullarının ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza İdaresi (ICE) tarafından gözaltına alındığı öğrenmesiyle sevinç yaşadı. Türk Amerika Ulusal Yönlendirme Komitesi Başkanı Avukat Seyit Şahin ile Av. Erol Gülistan ve Av. Gökhan Kıran'ın davayı üstlendiği öğrenildi. Anne Zuhal Dölek, "Müjdeli haber geldi şükür" derken, baba Hasan Dölek ise, "Devletimize güveniyoruz. Oğlumuzun ülkemize iadesini talep ediyoruz. Devletimizin bu gücü olduğunu biliyor ve güveniyoruz" dedi.

MORALİ İYİYDİ

Ağabeyi ile telefonda görüşen Esra Dölek Coşkun da, "Morali yerindeydi. Ben de hemen ona tüm ülkenin yanında olduğunu söyledim. Dışişleri Bakanlığımıza, Washington Büyükelçiliğine ve New York Başkonsolosluğuna çok teşekkür ederiz. Bizimle iletişimde sürekli kalarak oradaki tüm gelişmeleri aktarmaya devam ediyorlar" ifadelerini kullandı.