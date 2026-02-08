Kayıp olan otizmli Melih bulundu

Melih Altuntaş saat 15.30'da evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamadı. Anne Irına Asenova Altuntaş, oğluna en son ulaştığında ormanlık alan ve dere kenarında olduğunu söyledi. Bu andan sonra Melih ile iletişim kesildi.

70 POLİS DİDİK DİDİK HER YERİ ARADI

Anne, Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine Çerkezköy polisi alarma geçti. İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Vatanel ve polis amirlerinin haricinde polis memurları, yunus timleri ve bekçilerden oluşan 70 kişilik ekip telefon sinyallerinin geldiği Ambardere bölgesini didik didik aradı.

Yağmur yağışı altında yaklaşık iki saat süren titiz çalışma sonrası Melih Altuntaş, ormanlık alanda bulundu.

MUTLULUK GÖZYAŞLARI

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Melih, kendisini bulan yunus timleri tarafından Ambardere'deki polis noktasına getirildikten sonra ailesine teslim edildi. Burada anne ve baba, çocuklarının karşılarında görünce mutluluk gözyaşları döktü. Aile, polis ekiplerine teşekkür etti.

İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Vatanel ise arama çalışmalarında görev alan tüm ekiplere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.