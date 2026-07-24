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Giriş Tarihi: 24.07.2026 09:40

Kayıp olarak aranan gencin cansız bedeni ormanda bulundu

Adana’da kayıp olarak aranan 27 yaşındaki Oğuzhan Kocamanoğlu’nun cesedi ormanlık alanda bulundu. Gencin ölüm nedeni otopsinin ardından netlik kazanacak.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Kayıp olarak aranan gencin cansız bedeni ormanda bulundu
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Olay, Sarıçam ilçesi Osmangazi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Bir süre önce evden ayrılan bir daha geri dönmeyen Oğuzhan Kocamanoğlu'nun ailesi polise kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan araştırmalara rağmen genç bulunamadı. Ormanlık alanda yerde hareketsiz yatan birini gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Bölgeye giden ekipler yerde hareketsiz olarak yatan kişinin olduğunu belirledi. Vücudunda darp ve silahla yaralanmaya rastlanmayan cesedin kayıp olarak aranan Oğuzhan Kocamanoğlu'na ait olduğu tespit edildi. Talihsiz gencin cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

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#ADANA

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Kayıp olarak aranan gencin cansız bedeni ormanda bulundu
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