Kayıp olarak her yerde aranıyordu: Cansız bedeni ormanda bulundu!

Mersin'in Mut ilçesinde kayıp olarak aranan 'Aile Çay Bahçesi' işletmeciliği yapan 41 yaşındaki Ümmühan Dilek Ata'nın, bulunması için jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, Ata'nın Karaman'ın merkeze bağlı Gökçe köyü civarında olduğu bilgisine ulaşarak araştırmalarını derinleştirdi.

Ümmühan Dilek Ata'nın otomobiliyle ormana gittiğinin belirlenmesi üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Termal dron desteğiyle arama tarama çalışması başlatan ekipler, gece boyu yaptığı titiz çalışmalar sonucunda, sabahın ilk ışıkları ile Cerit köyü yakınlarındaki Değirmenbaşı mevkiinde bulunan ormanlık alanda Ümmühan Dilek Ata'nın ağaca asılı halde cansız bedenini buldu. Olay yerinde Cumhuriyet savcısının inceleme yapmasının ardından Ümmühan Dilek Ata'nın cesedi otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın ardından soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi.