SON DAKİKA: Nevşehir’de kahreden haber: 19 yaşındaki Sümeyye Satılmış ölü bulundu! Dedesi o detayı anlattı: "Evi dağınıktı..."

Edinilen bilgilere göre, Sümeyye Satılmış dün saat 17.00 sıralarında Kayaşehir ve Kahveci Dağı çevresinde bulunduğu sırada yakınlarıyla görüntülü görüşme yaptı. Bu görüşmenin ardından genç kıza ulaşamayan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, gece saatlerinde bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı.
Çalışmalar sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yoğunlaştırılarak devam etti. Ekipler, arama faaliyetlerini yaya ve drone destekli olarak sürdürürken, güvenlik ve KGYS kameralarını da incelemeye aldı. Yapılan kamera incelemelerinde Sümeyye Satılmış'ın dün akşam saatlerinde Kahveci Dağı eteklerinde yürüdüğü belirlendi.
Arama çalışmalarının sıklaştırıldığı bölgede, ekipler genç kızın cansız bedenine ulaştı. İlk belirlemelere göre Satılmış'ın yüksekten düşerek hayatını kaybettiği değerlendiriliyor. Genç kızın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. Olayın ardından bölgede geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, olay yerinde detaylı inceleme yaptı. Sümeyye Satılmış'ın cansız bedeni, incelemelerin tamamlanmasının ardından morga kaldırıldı.
DEDESİNİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan, yalnız yaşadığı öğrenilen Sümeyye Satılmış'ın dedesi M.Y.'nin emniyette verdiği ifade de ortaya çıktı. Dede M.Y., torununun kendisini olay günü saat 10.20 sıralarında aradığını belirterek, "Rutin bir konuşma yaptık. İşten geldiğini ve yatacağını söyledi. Daha sonra görüşmeyi sonlandırdık.
Saat 18.00 civarında annesi beni aradı ve Sümeyye'ye ulaşamadığını, evin dağınık olduğunu söyledi. Bunun üzerine ikametine gittim. Eve girdiğimde gerçekten dağınık bir durum vardı. Kendisine ulaşmaya çalıştık ancak başarılı olamadık" dedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.