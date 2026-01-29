Haberler Yaşam Haberleri Kayıp olarak aranıyordu: Cansız bedeni asansör boşluğunda bulundu!
Giriş Tarihi: 29.01.2026 19:51 Son Güncelleme: 29.01.2026 20:29

Kars'ta 2 günden beri kayıp olan 26 yaşındaki Savaş Güzel yapılan çalışmalar sonucu gelen ihbar üzerine Denetimli Serbestlik Müdürlüğü binasının asansör boşluğunda ölü olarak bulundu. Acı haberi alan Güzel’in yakınları gözyaşlarına boğulurken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kars'ta yaşayan Güzel ailesi, Savaş Güzel'in 2 günden beri kayıp olduğu ihbarında bulundu. Emniyet güçleri, Savaş Güzel'i bulmak için çalışma yaparken bugün saat 16.00 sıralarında merkez Mahallesi Davut Aksu Caddesi üzerindeki Kars Denetimli Serbestlik Müdürlüğü binasının asansör boşluğunda ceset bulunduğu bilgisi geldi. Görevlinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine Kars Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün bulunduğu binaya sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla ölen kişi çıkarıldı.

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Nöbetçi savcının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından asansör boşluğunda ölü bulunan kişinin Savaş Güzel olduğu belirlendi. Savaş Güzel'in cenazesi otopsi işlemleri yapılmak üzere Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Acı haberi alarak olay yerine gelen Güzel'in yakınları gözyaşlarına boğuldu.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yaralama suçundan denetimli serbestlik kararı bulunan Savaş Güzel'in, rutin imza işlemi için geldiği ve 5'inci katta asansöre binmek istediği sırada kapının açılmasıyla boşluğa düştüğü ihtimali üzerinde duruluyor. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

