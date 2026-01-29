Kayıp olarak aranıyordu: Cansız bedeni asansör boşluğunda bulundu!

Kars'ta yaşayan Güzel ailesi, Savaş Güzel'in 2 günden beri kayıp olduğu ihbarında bulundu. Emniyet güçleri, Savaş Güzel'i bulmak için çalışma yaparken bugün saat 16.00 sıralarında merkez Mahallesi Davut Aksu Caddesi üzerindeki Kars Denetimli Serbestlik Müdürlüğü binasının asansör boşluğunda ceset bulunduğu bilgisi geldi. Görevlinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine Kars Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün bulunduğu binaya sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla ölen kişi çıkarıldı.